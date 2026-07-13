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Homem preso por feminicídio afirma que desferiu facada para "assustar" ex em MS

Suspeito alegou que não tinha a intenção de matar a vítima; crime ocorreu neste fim de semana

Redação O Pantaneiro

Publicado em 13/07/2026 às 10:55

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Fachada da Delegacia de Polícia Civil de Fátima do Sul / Divulgação

A Polícia Civil investiga como feminicídio a morte de Paula de Souza Conceição, de 29 anos, esfaqueada na madrugada de sábado (11), em Fátima do Sul. Preso em flagrante, Vagner dos Santos Ferreira, de 25 anos, afirmou em depoimento que atingiu a ex-companheira durante uma discussão motivada por ciúmes e alegou que não tinha a intenção de matá-la, mas apenas de "assustá-la".

Segundo as investigações, o casal vivia um relacionamento marcado por idas e vindas e, no momento do crime, não mantinha união oficial.

Conforme apurado pela polícia, uma testemunha presenciou o momento em que o suspeito desferiu um golpe de faca no abdômen da vítima. Após ser ferida, Paula conseguiu correr em busca de ajuda, enquanto o homem ainda teria tentado ir em sua direção.

Quando equipes da Polícia Militar chegaram ao imóvel, localizado na Rua Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Pioneiro, encontraram a mulher caída na cozinha. A faca apontada como utilizada no crime foi localizada lavada dentro de uma gaveta da pia e apreendida para perícia.

Embora o ferimento externo aparentasse ser pequeno, os médicos constataram graves lesões internas. Paula recebeu os primeiros atendimentos no Hospital da SIAS e, devido à gravidade do quadro, foi transferida para o Hospital da Vida, em Dourados.

Ela passou por cirurgia, mas sofreu sucessivas paradas cardiorrespiratórias e morreu na noite de sábado.

Durante a perícia na residência, a Polícia Civil encontrou manchas de sangue na cozinha e vestígios que podem indicar consumo de entorpecentes no local. Conforme a investigação, o suspeito não possuía registros anteriores de violência doméstica nem medidas protetivas relacionadas à vítima, embora já tenha antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Com a confirmação da morte de Paula, o caso, inicialmente registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica, passou a ser investigado como feminicídio - o 14º caso registrado em Mato Grosso do Sul em 2026.

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