Homem procura delegacia após perceber tentativa de furto em Jardim

Homem de 29 anos procurou a delegacia, nesta terça-feira (4), para registrar ocorrência de furto, em Jardim.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima relatou que no mês de abril de 2021 passou a folha de cheque no valor de 35 mil para um amigo, porém, no mês de maio do mesmo ano, pagou o valor do cheque para não precisar descontar e deixou com o amigo.

Porém, ontem pela manhã, ao consultar sua conta bancária, percebeu que haviam tentado depositar o mesmo cheque, sendo endossado em nome de outra pessoa, porém não teve informação do banco na conta de quem entraria o valor.

Que ao tomar conhecimento dos fatos, entrou imediatamente em contato com seu amigo e este orientou a fazer este boletim de furto, afirmando não ter sido ele o responsável por tentar depositar o cheque em questão.