Homem procurado pela Interpol por assassinato é preso em Ladário

Homem praticou crime na Bolívia / Divulgação

Durante a tarde da última quinta-feira, 25, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Polícia Civil Ladário, em operação conjunta com a Polícia Civil do Mato Grosso, por meio da DEFRON-Cáceres, deflagrou operação com o intuito identificar e prender fugitivo condenado na Bolívia por homicídio.

Segundo a investigação, um homem de 32 anos, estava com mandado de prisão em aberto no site da INTERPOL, inserido por meio da Difusão Vermelha. Após monitoramento e ações de inteligência policial, a equipe policial conseguiu realizar a captura do indivíduo, que, para se eximir da responsabilidade penal, ainda apresentou documento falso, tendo o mesmo sido preso em flagrante.

O autor foi encaminhado até a Unidade Policial para as providências legais, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ressalta que o combate ao crime continuará ocorrendo de maneira firme e constante. Além disso, está implementado o sistema de disque-denúncia da Delegacia de Ladário. A população poderá denunciar qualquer prática delituosa pelo número 67 3226-1090. O sigilo da identidade e número telefônico serão mantidos.