Homem procurado por homicídio é preso pela PRF durante fiscalização em Ivinhema

O suspeito conduzia um veículo Hyundai I30 com placas do interior de São Paulo / PRF

Durante fiscalização de rotina na manhã da última quinta-feira, 19, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 35 anos que estava com mandado de prisão preventiva em aberto. A abordagem ocorreu no km 145 da BR-376, em Ivinhema.

O suspeito conduzia um veículo Hyundai I30 com placas do interior de São Paulo. Ao ser parado na Unidade Operacional da PRF, ele informou aos policiais que seguia viagem com destino a Itaporã, onde pretendia visitar parentes e passar o fim de semana.

No entanto, após consulta aos sistemas policiais, os agentes identificaram que havia contra ele um mandado de prisão preventiva expedido pela comarca de Mairiporã (SP), relacionado ao homicídio de um torcedor do Cruzeiro, ocorrido em 27 de outubro de 2024, na rodovia Fernão Dias.

O homem foi preso no local e, juntamente com o veículo, encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ivinhema para os procedimentos legais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!