Homem que estuprou moradora após invadir casa é preso em MS

Um rapaz de 26 anos foi preso pela Polícia Civil no município de Corumbá, na manhã desta segunda-feira (16). O rapaz é acusado de estuprar uma mulher de 56 anos na madrugada do último sábado (14).

De acordo com o site Diário Corumbaense, o autor invadiu a casa da vítima por volta das 2h pela janela e colocou uma faca no pescoço dela, para forçar o ato sexual, tudo isso aconteceu enquanto o filho especial da vítima dormia no quarto ao lado.

O autor continuou a violência sexual, mesmo a criança acordando e chamando pela mãe.

Depois, furtou o celular da vítima e a ameaçou, dizendo: “se você denunciar volto para te matar”.

A mulher denunciou o caso à Polícia Civil e a equipe plantonista saiu em busca do autor, encontrando-o em sua residência, no Jardim dos Estados.

Ele foi preso e confessou.

A prisão em flagrante foi convertida para preventiva.