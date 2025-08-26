Homem que matou a esposa com 58 facadas em frente às filhas vai a júri

O réu será defendido pela Defensoria Pública Estadual, enquanto a acusação ficará a cargo do Ministério Público Estadual
Divulgação Polícia Civil
Jailton Pereira dos Santos, acusado de matar a esposa, Mariana Agostinho Defensor, de 32 anos, com 58 facadas, irá a júri popular no dia 4 de setembro no Fórum da Comarca de Ivinhema. O crime ocorreu em setembro do ano passado e chocou a cidade.
O réu será defendido pela Defensoria Pública Estadual, enquanto a acusação ficará a cargo do Ministério Público. Ele responde pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver.
Segundo o delegado Gustavo Oliveira dos Santos, 17 das facadas atingiram o rosto de Mariana, deixando-o completamente desfigurado. O assassinato ocorreu após uma discussão dentro do carro do casal, na presença dos filhos pequenos, uma menina de 3 anos e um menino de 1 ano, que estavam no banco traseiro.
Após o crime, Jailton ocultou o corpo da vítima em um canavial na área rural de Ivinhema, carregando o corpo por cerca de oito metros. Ele disse às crianças que a mãe estava apenas dormindo naquele local. Em seguida, tentou contra a própria vida e permaneceu em coma até ser socorrido três dias depois.
O acusado responderá por feminicídio qualificado por motivo fútil, pelo uso de meio cruel e por dificultar a defesa da vítima.
