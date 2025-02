Homem que matou a esposa em aldeia de MS é preso

Operação em conjunto / Polícia Civil

O homem suspeito de assassinar a esposa, Juliana Dominguez, de 28 anos, foi preso em operação da Polícia Civil e PRF (Polícia Rodoviária Federal). Equipes de Dourados e Caarapó localizaram o indivíduo com apoio de helicóptero e viaturas, nesta quarta-feira, 19.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu na noite de terça-feira, 18, na Aldeia Nhum Porã, situada às margens da BR-163, próximo ao Pesqueiro Kanoa, em Dourados. A vítima foi brutalmente atacada em sua residência, na frente do filho.

Desde a ocorrência, as equipes da Polícia Civil iniciaram diligências ininterruptas para localizar o autor, que havia fugido do local do crime. Com base em levantamentos investigativos, os policiais descobriram que W.G. havia se refugiado na Aldeia Tey Kuê, no município de Caarapó, onde possuía familiares.

Após articulação com a equipe de policiais da cidade e com o auxílio das lideranças indígenas locais, o indivíduo foi localizado e preso. Durante a abordagem, ele apresentava escoriações pelo corpo e, ao ser indagado sobre os fatos, confessou espontaneamente a autoria do crime.

O preso foi conduzido à sede do SIG (Setor de Investigações Gerais) em Dourados, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

