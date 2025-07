Homem que morreu após cair com carro em rio trabalhava em obras

Midiamax, Fala Povo

Após 16 horas de buscas, equipes do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo preso entre o banco e o teto do veículo Volkswagen Gol, que estava a cerca de 12 metros da margem e 6 metros de profundidade, conforme informou o subcomandante da corporação em Murtinho, Nelsomar Oliveira.

José Pereira, de 35 anos, morreu após o carro em que estava cair no rio Paraguai, em Porto Murtinho, na madrugada de domingo, dia 13. Natural de Arneiroz, no Ceará, José trabalhava em obras de recapeamento na cidade sul-mato-grossense, onde exercia a profissão de auxiliar de serviço de topografia.

O local do acidente é um cais com rampa que dá acesso direto ao rio, utilizado por veículos na região. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro caiu da rampa, capotou em uma calçada e foi parar dentro do rio. Testemunhas relataram que populares chegaram a pular na água para tentar socorrer a vítima, mas o veículo afundou em menos de um minuto.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pela polícia.

