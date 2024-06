Homem que praticou vandalismo no cemitério de Bonito e ameaçou policiais é preso

Pichação em monumento / Divulgação

A equipe da Delegacia de Bonito e GARRAS (Delegacia de Repressão aos Crimes de Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros), prendeu em flagrante nesta quinta-feira, 20, um homem de 33 anos, por ter praticado vandalismo, pichações e danos ao patrimônio do Cemitério Municipal de Bonito, além de ter ameaçado Policiais Civis, Militares e Guardas Municipais. Ele foi capturado em Campo Grande-MS, na Rua dos Topógrafos, no Bairro Jardim Centro Oeste.

O crime aconteceu entre os dias 7 e 8 de junho, quando o acusado entrou no cemitério e fez uma espécie de despacho, com nome de policiais que ele gostaria que morressem, pichados nos monumentos. Após a prática criminosa, o autor, que já cumpria pena no regime de monitoramento eletrônico, rompeu a tornozeleira eletrônica e se evadiu da cidade, com medo de ser preso, em razão dos delitos praticados.

Com o trabalho investigativo, foi identificada a autoria e autoridade policial solicitou a busca e prisão preventiva do autor, que foi deferida pelo Poder Judiciário. Ele foi localizado e preso, permanecendo à disposição da justiça.

O rapaz possui 65 ocorrências policiais registradas em seu nome, dentre eles: homicídio tentado, estupro de vulnerável, furto, porte de arma de fogo, resistência, desacato e já ameaçou agentes das forças de segurança local por diversas vezes. Já permaneceu preso em Presídio, havendo informações de que é ligado a facção criminosa, possuindo tatuagens típicas de faccionado e sua companheira está atualmente presa por Tráfico de Drogas em Penitenciária Feminina.