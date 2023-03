Homem que teve relação sexual com duas cachorras foi indiciado

(Foto:Divulgação)

Na data de ontem (6), A Polícia Civil do municipio de Corumbá cumpriu n mandado de prisão preventiva decretado pela 2ª Vara Criminal da cidade, em desfavor de um homem de 39 anos, que estava sendo investigado pelos crimes de importunação sexual, ameaça, maus tratos de animais pela prática de zoofilia.

Durante as investigações, a polícia teve acesso a vídeos onde mostra a pratica do sexo com as duas cachorras de porte pequeno, a conduta é chamada de zoofilia, praticada contra dois animais domésticos do próprio autor, sendo que após os atos, ele se desfez dos animais, para que não fosse imputado o crime.

O caso aconteceu no bairro Nova Aeroporto da cidade de Corumbá.

Ele foi conduzido para a 1ª DP onde foi interrogado, confessando inclusive que sente atração sexual por crianças e adolescentes. Ele foi ndiciado por crime de maus-tratos, cuja pena é de 2 a 5 anos de reclusão e multa.