Homem que violou caixão da mãe de ex-prefeito é preso em Mundo Novo

Suspeito foi preso / Reprodução TV Sobrinho

Homem de 37 anos suspeito de violar o caixão e o corpo da mãe do ex-prefeito de Mundo Novo, no sábado, dia 8, foi preso pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (14).

Segundo o Topmidianews, as imagens de câmeras de segurança ajudaram a encontrar o criminoso, que confessou intenção de furtar joias.

O delegado Alex Junior da Silva informou que uma câmera de segurança flagrou o suspeito pulando o muro do cemitério. No entanto, era preciso imagens mais nítidas para chegar ao criminoso. Sendo assim, gravações de outras câmeras espalhadas pela cidade possibilitaram que a polícia verificasse o trajeto feito pelo homem.

O criminoso foi identificado e localizado em uma residência frequentada por usuários de drogas. Em seguida os policiais foram até a casa dele, onde a mãe do suspeito relatou que o filho passa dias fora de casa.

Ainda conforme o site, o suspeito violou o caixão à procura de joias para trocar por drogas. O criminoso destacou que sequer sabia quem era a pessoa falecida. No entanto, ainda se investiga se há outros envolvidos no crime.

O suspeito será indiciado por vilipêndio a cadáver e violação de sepultura. Somados, os crimes têm pena de cerca de seis anos. A polícia deve pedir a prisão preventiva do homem.

O caso

A Polícia Militar foi acionada após funcionários encontrarem os restos mortais da mãe do ex-prefeito, Humberto Amaducci, fora da sepultura, no dia 8 de julho, no cemitério de Mundo Novo. O local foi isolado e a Polícia Civil chamada para iniciar as investigações.

Segundo o delegado Alex Junior da Silva explicou, o caixão foi arrastado, o corpo mexido e as roupas da falecida estavam fora do lugar.

Um boné foi encontrado na cena e foi encaminhado para a perícia identificar o dono através de DNA.