Homem quebra vidros e ameaça funcionários da Câmara de Sidrolândia

Vidros da Câmara foram quebrados / Câmara Sidrolândia

Homem identificado apenas como Fábio, morador do acampamento Jatobá, foi preso após quebrar a vidraça e ameaçar funcionários e vereadores da Câmara de Sidrolândia. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 13.

A Polícia Militar foi acionada e levou Fábio para a delegacia, informou o Campo Grande News. O boletim de ocorrência foi registrado.

O documento informa que Fábio sempre comparece nas sessões e causa tumulto de forma verbal, mas nunca havia ameaçado ninguém.



Por nota, a assessoria de imprensa da Casa disse que nesta manhã ocorreu um ato lamentável de violência e depredação do patrimônio público.

"Lamentamos e repudiamos o ocorrido e informamos que as medidas judiciais cabíveis foram tomadas para que todos os envolvidos sejam identificados e responsabilizados". A reportagem tentou contato com a Polícia Militar, mas as ligações não foram atendidas.