Homem rouba carro, bate em veículo e é preso

Divulgação

Um homem que não teve a identidade revelada, foi preso no final da tarde de ontem, 28 de fevereiro, por roubar um carro, bater em veículo estacionado. O caso aconteceu em Miranda.

A Guarnição de Rádio Patrulhamento de Miranda foi acionada para responder a um incidente de colisão entre dois veículos na rua Benjamin Constant.

O chamado, recebido pelo número de emergência 190, descrevia um Fiat Uno que havia se chocado frontalmente com um GM Vectra estacionado.

Após o impacto, o Fiat Uno desviou para a direita, caindo em uma valeta paralela à via. O condutor abandonou o veículo e fugiu em direção à rua 13 de Maio, trajando uma camiseta colorida e bermuda preta.

A rápida resposta da equipe policial, aliada à colaboração de populares, resultou na abordagem e detenção do suspeito, na rua Maria do Rosário, próximo a uma conveniência.

O autor do sinistro de trânsito admitiu ter furtado o Fiat Uno na rua Guilherme Maidana, ao perceber que a chave estava na ignição e o veículo estava estacionado. No entanto, durante sua fuga, colidiu com o GM Vectra.

A equipe policial, juntamente com o suspeito, deslocou até o endereço do furto, onde encontraram o proprietário do veículo. Surpreendentemente, ele ainda não havia percebido o furto de seu Fiat Uno.

Assim, o autor, o veículo furtado e a vítima foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Miranda para o devido registro do ocorrido.