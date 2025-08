Homem saca arma durante festa de família e é preso por posse ilegal e ameaça em Caracol

Ilustrativa - Divulgação Polícia Militar

Um homem foi preso na noite de sábado (2) em Caracol, após sacar uma arma de fogo durante uma confraternização familiar e ameaçar os presentes. O caso foi registrado pela Polícia Militar e enquadrado como posse ilegal de arma de uso restrito e ameaça no contexto de violência doméstica.

Conforme o boletim da PM, a equipe foi acionada por meio de ligação telefônica informando que um homem havia chegado alterado a um endereço na Rua Rui São Jorge, onde ocorria a confraternização. No local, ele teria agredido fisicamente a companheira e, em seguida, sacado um revólver, apontando-o para as pessoas que tentaram intervir.

Após a ação, o suspeito deixou o local de motocicleta. Durante o deslocamento, a polícia se deparou com a vítima, que confirmou o episódio e relatou que a discussão iniciou por ciúmes.

A equipe foi então até a residência do casal, onde o homem foi encontrado e abordado. Com a autorização da esposa, os policiais localizaram no quarto do casal um revólver calibre .38, com seis munições intactas no tambor. A arma não possuía numeração nem marca aparente.

Testemunhas ouvidas no local confirmaram o comportamento agressivo do autor, relatando que ele chegou exaltado, agrediu a companheira com um tapa na cabeça e puxões no braço, antes de ameaçar os demais com a arma.

O homem foi detido e conduzido à delegacia da cidade sem uso de algemas e sem lesões aparentes. A vítima também compareceu à unidade policial, onde afirmou que as discussões entre o casal são recorrentes e sempre motivadas por ciúmes. Durante os depoimentos, ela revelou ainda ter sido ameaçada de morte por um dos filhos, após uma discussão envolvendo suspeitas infundadas sobre um suposto relacionamento extraconjugal.

Temendo pela própria vida, a mulher solicitou medidas protetivas de urgência contra o companheiro e o filho, e autorizou ser comunicada sobre os trâmites por meios eletrônicos.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

