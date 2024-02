Homem sai correndo sem pagar lanche, mas acaba detido

Polícia Militar atendeu ocorrência / Divulgação

Um homem de 40 anos, de nacionalidade boliviana e naturalizado brasileiro, foi preso após pedir um lanche e sair correndo sem pagar. O caso aconteceu por volta das 22h58, de quinta-feira, 22 de fevereiro, em uma lanchonete, na rua Joaquim Murtinho, bairro Aeroporto, em Corumbá.

De acordo com relatos do proprietário do estabelecimento, de 39 anos, o autor chegou no local embriagado e pediu um lanche. Minutos depois, ao ficar pronto, o lanche foi entregue e neste momento, o homem saiu correndo, mas foi alcançado depois de ter tropeçado e caído no chão.

O proprietário e um funcionário entraram em luta corporal com o autor, que fez ameaças, dizendo que era bandido na Bolívia e que iria pegá-los caso fosse preso ou se eles fossem para seu país.

A Polícia Militar foi acionada e deteve o indivíduo. Ele apresentava escoriações na cabeça, na perna e braço esquerdo devido a luta corporal e a queda no asfalto. As informações foram divulgadas pelo site Diário Corumbaense.