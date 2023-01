Homem se aproveita de festa pré-carnaval e abusa de mulher

Homem foi preso após crime de assédio / Divulgação

Homem de 26 anos foi preso em flagrante ao assediar uma jovem de 20 anos durante festa de pré-carnaval que ocorria no Armazém Cultural, Centro de Campo Grande.

A Guarda Civil Metropolitana foi acionada e esteve no local, divulgou o TopMídia.

A vítima contou que estava na festa com o namorado e quando ele se afastou por alguns minutos o suspeito se aproximou. Ele teria ficado roçando seu corpo na vítima. Após um instante o namorado da vítima viu o que estava acontecendo, falou com o autor, e logo após chamou o segurança do local.

O suspeito foi encaminhado a Primeira Delegacia de Atendimento à Mulher.

A vítima foi orientada a comparecer no CEAM - Centro Especializado de Atendimento à Mulher, para acompanhamento psicossocial, devendo agendar a consulta gratuitamente através do telefone 0800-671236 ou comparecer diretamente no CEAM, localizado na Rua Pedro Celestino, 437, Centro..