Homem se embriaga no Carnaval e depois espanca esposa na residência

Caso foi registrado na DP de Corumbá

Homem de 37 anos se embriagou durante a festa de Carnaval de Corumbá e socou a mulher de 48 anos, ao chegar na residência na madrugada desse sábado (18). O caso ocorreu no bairro Cristo Redentor, em Corumbá.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi até a casa e encontrou o agressor já contido por outra pessoa. Porém, ele conseguiu fugir.

A equipe conversou com a vítima, que contou que há tempos vem sofrendo com as agressões e ameaças do marido. Dessa vez, eles estavam em um baile de Carnaval, e ao chegarem em casa, ele a espancou com socos e tapas.

O homem ainda a xingou, cometeu injuria racial, e quebrou a porta da casa, copos e outros objetos.

A equipe então solicitou apoio da Força Tática e repassou as características do autor, que foi localizado escondido no quintal de uma casa, nas proximidades.

Foi localizado com ele quatro porções de cocaína. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá.