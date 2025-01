Homem se fere com tiro ao manusear revólver em Corumbá

Divulgação/Polícia Militar de Corumbá

Um homem de 40 anos precisou de atendimento médico na tarde desta terça-feira (7) após se ferir acidentalmente com um tiro enquanto manuseava um revólver no bairro Guatós, em Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o Diário Corumbaense, o homem ligou para a esposa, que o socorreu e o levou até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O disparo atingiu seu dedo indicador esquerdo.

Na UPA, a Polícia Militar conversou com a vítima, que explicou que a arma, utilizada para a segurança de um sítio localizado às margens da BR-262, estava travada quando o disparo ocorreu ao ser manuseada.

Após obter autorização da esposa, os policiais foram até o sítio, onde encontraram o revólver calibre 22 no armário da cozinha, com uma munição deflagrada no tambor e outras cinco intactas.