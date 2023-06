Homem soca esposa no rosto durante briga em posto de saúde de Corumbá

Caso foi registrado na Delegacia / Divulgação

Homem de 25 anos agrediu a companheira a socos em um posto de saúde do bairro Guatós, em Corumbá. O caso ocorreu nessa quarta-feira, dia 21.

De acordo com boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Guatós. A vítima contou que levou um soco no rosto, além de ser derrubada pelo agressor.

O suspeito fugiu após as agressões, mas foi localizado pela equipe da Polícia Militar na esquina de sua residência, no bairro Cravo Vermelho.

Ele estava com lesão nos dedos da mão direita que sangrava, e justificou que sofreu um corte que pela manhã. O suspeito foi encaminhado para o Pronto-Socorro Municipal para atendimento médico, e posteriormente encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.