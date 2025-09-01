Homem sofre graves ferimentos após ataque de pit bull em Corumbá

Vítima teve parte do rosto dilacerada e foi levada ao pronto-socorro com ferimentos graves
Vítima não foi identificada / Imagem ilustrativa
Um homem sofreu ferimentos graves no rosto após ser atacado por um cachorro da raça pit bull, na tarde desta terça-feira (1º), no bairro Aeroporto, em Corumbá.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado às 12h25, com a guarnição de resgate se deslocando até a rua Duque de Caxias, próximo à esquina com a rua 21 de Setembro. Ao chegar ao local, os militares foram informados de que a vítima já havia sido levada por terceiros ao pronto-socorro.
No hospital, os bombeiros confirmaram que o homem sofreu lesão lacerante na face, com perda de tecido nos lábios, nariz e região zigomática (bochecha). A vítima também apresentava corte profundo na altura do olho direito, perda de vários dentes (amputação dentária) e forte hemorragia facial.
Até o momento, não foram divulgadas a identidade e a idade da vítima. As circunstâncias do ataque ainda serão apuradas.
