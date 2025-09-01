Acessibilidade

01 de Setembro de 2025 • 18:55

Polícia

Homem sofre graves ferimentos após ataque de pit bull em Corumbá

Vítima teve parte do rosto dilacerada e foi levada ao pronto-socorro com ferimentos graves

Redação

Publicado em 01/09/2025 às 18:20

Atualizado em 01/09/2025 às 18:25

Vítima não foi identificada / Imagem ilustrativa

Um homem sofreu ferimentos graves no rosto após ser atacado por um cachorro da raça pit bull, na tarde desta terça-feira (1º), no bairro Aeroporto, em Corumbá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado às 12h25, com a guarnição de resgate se deslocando até a rua Duque de Caxias, próximo à esquina com a rua 21 de Setembro. Ao chegar ao local, os militares foram informados de que a vítima já havia sido levada por terceiros ao pronto-socorro.

No hospital, os bombeiros confirmaram que o homem sofreu lesão lacerante na face, com perda de tecido nos lábios, nariz e região zigomática (bochecha). A vítima também apresentava corte profundo na altura do olho direito, perda de vários dentes (amputação dentária) e forte hemorragia facial.

Até o momento, não foram divulgadas a identidade e a idade da vítima. As circunstâncias do ataque ainda serão apuradas.

Política

Estudantes de Anastácio são homenageados por atuação no xadrez

Alunos representaram o município no Circuito Escolar da FEEMS

Tempo

Aquidauana está em alerta de tempestades e ventos de 100 km/h

Frente fria que avança pelo Estado deve provocar chuvas intensas

