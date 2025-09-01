Homem sofre graves ferimentos após ataque de pit bull em Corumbá

Vítima não foi identificada / Imagem ilustrativa

Um homem sofreu ferimentos graves no rosto após ser atacado por um cachorro da raça pit bull, na tarde desta terça-feira (1º), no bairro Aeroporto, em Corumbá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado às 12h25, com a guarnição de resgate se deslocando até a rua Duque de Caxias, próximo à esquina com a rua 21 de Setembro. Ao chegar ao local, os militares foram informados de que a vítima já havia sido levada por terceiros ao pronto-socorro.

No hospital, os bombeiros confirmaram que o homem sofreu lesão lacerante na face, com perda de tecido nos lábios, nariz e região zigomática (bochecha). A vítima também apresentava corte profundo na altura do olho direito, perda de vários dentes (amputação dentária) e forte hemorragia facial.

Até o momento, não foram divulgadas a identidade e a idade da vítima. As circunstâncias do ataque ainda serão apuradas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!