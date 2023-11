Homem suspeito de agredir esposa é morto em troca de tiros com a polícia

Polícia Militar atendeu ocorrência / Divulgação

Um homem de 31 anos, suspeito de agredir a esposa, foi morto durante ocorrência do Batalhão de Choque da Polícia Militar, na madrugada desta quinta-feira (30), no condomínio localizado no Jardim Canguru, em Campo Grande. Ele chegou a tomar a arma de um dos militares e mirou contra a equipe, que revidou e o acertou.

Segundoo Campo Grande News, o Choque tomou ciência sobre denúncia de violência doméstica no condomínio, envolvendo um homem que era foragido da Justiça e estava armado com uma faca. No local, os militares foram atendidos pela mãe da vítima de agressão. A mulher pediu por socorro, afirmando que ouviu a briga e que a filha corria risco de vida.

Assim, os militares informam que se aproximaram da porta e ouviram discussão do casal. Quando o homem disse "eu vou te matar", arrombaram o local e encontraram o suspeito "completamente perturbado como se estivesse usado algum tipo de estimulante", diz o boletim. A mulher estava no cômodo e foi orientada a ir para o quarto com os três filhos pequenos.

O homem continuou perto de uma faca, dizendo que não sairia vivo da casa, pois não voltaria para a prisão. Foi então que o suspeito pegou uma serra e começou a cortar a tela de proteção da janela, afirmando que iria pular. A esposa ouviu e foi até o cômodo para evitar que ele pulasse, mas foi contida por um dos policiais.

Foi nesse momento que ele conseguiu tomar a arma de um dos militares, que entrou em luta para desarmá-lo. Quando o suspeito conseguiu apontar a arma, os outros militares revidaram e o atingiram. Mesmo caído, ele ainda tentou disparar e foi atingido por mais um tiro. Como apresentava sinais vitais, os policiais o socorreram até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Universitário, onde o óbito foi constatado.

A PM informou que na casa havia vários móveis quebrados, marcas de sangue, serra e a faca que ele utilizou para ameaçar a esposa. A mãe da vítima contou que o homem estava usando drogas, frequentemente brigava com a esposa e ameaçava de morte. A esposa do suspeito também foi socorrida com lesões leves após ser agredida por ele.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol, em Campo Grande. As armas dos policiais envolvidos foram apreendidas, a fim de procedimento investigativo sobre a ocorrência.