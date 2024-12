Homem suspeito de matar pai e filho é preso em Corumbá

Delegacia de Corumbá / Divulgação

Um homem de 51 anos foi preso no domingo, 29, pela Polícia Civil. Ele é investigado pelo assassinato de Estefferson Galvão Soares (40) e Javier Cerruto Soares (29), executados por causa de um conflito familiar. Pai e filho, parentes das vítimas, estavam foragidos desde a expedição dos mandados de prisão.

Segundo a polícia, o filho do homem, de 24 anos, continua foragido. Após trabalho de investigação realizado pela 1ª Delegacia da Polícia Civil de Corumbá, os autores que são parentes das vítimas, foram identificados.

Na manhã deste domingo (29), foi deflagrada operação no município de Corumbá com a finalidade de cumprir os mandados de prisão preventivas e mandados de busca e apreensão na residência de pai e filho, suspeitos da prática do crime, porém os investigados não foram localizados.

Em apoio a operação, policias civis do GARRAS obtiveram êxito em localizar e prender um dos investigados que estava hospedado em hotel no município de Campo Grande. O foragido estava na posse do veículo utilizado no crime.

O homem foi encaminhado para a sede da Especializada para os procedimentos de praxe e o veículo foi apreendido.

Qualquer informação sobre o paradeiro do autor pode ser comunicada de forma anônima pelo telefone (67) 3234-7111.