Homem suspeito de sequestro e roubo em Bodoquena é preso na fronteira

Polícia Civil de Bodoquena / Divulgação

Em menos de 24h, um homem foi preso pela Polícia Civil após sequestrar e roubar o carro de um casal em Bodoquena, próximo à rodovia, na terça-feira, 8. A operação teve participação da Polícia Militar e boliviana.

Segundo a polícia, por volta das 17h, o casal foi rendido e amarrado por dois homens, abandonado na mata às margens da rodovia. Quando conseguiram ajuda, as vítimas informaram as características dos suspeitos.

Em levantamento prévio descobriu-se de que o veículo subtraído teria seguido rumo Corumbá, fronteira com Bolívia e muito provavelmente já teria atravessado fronteira, ao que se fez contato com o DIPROVI, polícia boliviana, solicitando cooperação na Busca. Nos levantamentos locais foi identificado suspeito com as características indicadas pelas vítimas.

Contudo, o homem entrou em contradição várias vezes e estava com um uniforme usado no sequestro. Foi dada voz de prisão e efetuada a devida condução para lavratura do flagrante.

Na madrugada do dia 08 para 09, feito novo contato com o DIPROVI, a equipe recebeu a informação da recuperação do veículo no país vizinho, e notificada a vítima da possibilidade de retirada do mesmo junto àquela unidade policial estrangeira.