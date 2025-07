Homem tem arma apreendida após ameaçar a ex em Campo Grande

Divulgação Polícia Civil

A ação ocorreu no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), apreendeu na manhã desta segunda-feira (30) uma pistola calibre 9 mm e 20 munições do mesmo calibre.

Conforme as investigações, o suspeito, de 48 anos, teria utilizado a arma para ameaçar sua ex-companheira. A medida faz parte de um esforço contínuo da Polícia Civil no combate à violência doméstica e no cumprimento das medidas protetivas.

O delegado Edson Leandro Santiago de Lira destacou que a operação reforça o compromisso da instituição com a segurança das vítimas e a efetivação dos direitos garantidos em lei. O caso segue sob apuração.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!