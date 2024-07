Homem tem mão amputada e corte grave na cabeça em briga com esposa

Samu realizou atendimento / Divulgação

Homem, de 57 anos, teve a mão amputada e um grande corte na cabeça, após ser esfaqueado pela esposa, de 52, no distrito de Garcias, na cidade de Três Lagoas. O crime ocorreu na noite de sábado (29) e foi registrado no domingo (30).

Segundo o JP News, a vítima foi socorrida por um vizinho, que ouviu gritos de socorro. Ao verificar o que estava acontecendo, encontrou o homem caído embaixo de uma árvore, com diversos ferimentos.

Ele colocou a vítima no carro e no trajeto ao hospital, foi interceptado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

No hospital, ele ainda conseguiu conversar com a Polícia Militar e explicou o que aconteceu. A vítima disse que a esposa o esfaqueou e fugiu em direção a um matagal, sem dar detalhes sobre a motivação do crime.

Segundo a equipe médica, o homem teve amputação da mão esquerda, fratura exposta no antebraço direito e ferimentos graves na cabeça.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas.