Homem tem pé arrancado em acidente que terminou com dois mortos

Viatura que levou a vítima até o hospital / (Foto: Jardim MS News)

Dois homens morreram após acidente entre carro e motocicleta, em Jardim, a 144 quilômetros de Aquidauana, na noite desta quinta-feira (23). Uma das vítimas teve o pé arrancado com a colisão. A motorista do carro envolvido no acidente estava bêbada e foi levada para a delegacia de polícia.

O acidente ocorreu na Avenida Mato Grosso com a Rua Três Lagoas, região da Vila Angélica. Valdecir Pereira da Rosa, de 57 anos, e Roberto Carlos Rola Carvalho, 45, ocupavam uma moto Honda, quando houve a colisão no cruzamento com um veículo Chevrolet Cruze.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar ao local encontrou as vítimas com múltiplas fraturas pelo corpo, uma delas teve o pé arrancado na batida. Os dois chegaram a dar entrada no hospital, mas não resistiram aos ferimentos.

Durante a ocorrência, dois rapazes chegaram no local se apresentando como passageiros do carro, sendo que uma mulher, de 24 anos, seria a motorista. Ela fugiu do local e estava em casa, em estado de choque.

A PM foi ao imóvel e ela contou que seguia pela Mato Grosso, quando o condutor da moto invadiu a preferencial em alta velocidade. Foi realizado o teste do bafômetro, que constatou embriaguez. Além disso, ela não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação), conforme o site Campo Grande News.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Jardim e após a necrópsia serão liberados para os familiares.