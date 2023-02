Homem tem víscera expostas após briga por ventilador

Vítima foi socorrida em estado grave / (Foto: Mirian Machado/Jornal Midiamax)

Jovem de 26 anos foi esfaqueado e ficou com as vísceras expostas após uma briga por ventilador, no Jardim Itamaracá, em Campo Grande, neste domingo (5).

Segundo o Jornal Midiamax, a vítima estava na casa de um colega na Rua Edson Quintino Mendes quando foi esfaqueada.

O autor invadiu o local, discutiu sobre um ventilador, esfaqueou o a vítima e fugiu. Testemunhas relataram que a vítima era acusada de roubo.

Militares do Corpo de Bombeiros realizaram o socorro e levaram o homem para o hospital. Ele sofreu uma lesão grave no abdômen e tinha ainda outros cortes nos braços. O homem está consciente, recebendo oxigênio e em estado de choque.

Moradores da região contaram aos bombeiros que o autor das facadas fugiu em uma motocicleta. A Polícia Militar esteve no local e investiga o crime.