Homem tenta atropelar ex-mulher e agride vítima com capacetadas

Divulgação PMMS

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por tentar atropelar a ex-companheira, de 25 anos, e depois espancar a mulher a capacetadas. O caso ocorreu na região central da cidade de São Gabriel do Oeste. A vítima já possui medidas protetivas contra o suspeito.

Conforme o registro policial, a vítima foi abordada pelo suspeito que estava de moto e tentou atropelar. Depois disso, ele começou a bater na vítima com golpes de capacete. Após as agressões, o suspeito fugiu para casa do pai levando o aparelho celular da mulher.

A equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e encontrou o suspeito na casa do pai. Com ele foi localizado o celular da vítima. Ele recebeu voz de prisão pelos crimes de ameaça, apropriação indébita e descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência.

O caso foi registrado na DP de São Gabriel do Oeste.