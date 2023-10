Homem tenta matar mãe a facadas em Angélica

Polícia prendeu suspeito / Jornal da Nova

Um homem investigado por tentar matar a própria mãe, em Angélica, foi preso nessa terça-feira, 10. Ele ia tirar a vida da genitora a facadas.

Conforme o Jornal da Nova, a Polícia Civil de Taquarussu prendeu o suspeito. O agressor tinha mandado de prisão pelo crime de ameaça no contexto da violência doméstica e familiar.

A polícia achou o paradeiro do suspeito, escondido em Taquarussu e cumpriu o mandado. Ele foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia de Nova Andradina.

Crime

A tentativa de matar a mãe a facadas ocorreu em 2022. Na ocasião o homem foi agraciado pela Justiça com liberdade provisória, mas precisava comparecer ao juízo a cada dois meses e não se aproximar da vítima. No entanto, não cumpriu com as obrigações e a prisão preventiva foi decretada.