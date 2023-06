Homem tenta matar namorada afogada em Sidrolândia

Divulgação

Homem de 25 anos tentou matar a namorada afogada e a jogou em um lago profundo de uma fazenda localizada em Sidrolândia. O caso ocorreu no domingo, dia 11.

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem de 23 anos foi vítima da tentativa de feminicídio, enquanto esteve no espaço de lazer localizado na BR-060.

A vítima passava o dia com o namorado no local, quando ele teve uma crise de ciúmes. Ele a empurrou para a parte funda do lago, onde fica um bar molhado e como a vítima não sabe nadar, começou a se afogar.

Ainda segundo a ocorrência, o agressor também pulou na água e deu um soco na barriga da jovem e somente depois disso a tirou da água. As agressões continuaram e a vítima foi enforcada e queimada com cigarro em um dos banheiros do local.

A Polícia Militar e a jovem foi socorrida por testemunhas até uma residência no local. O namorado ainda fez ameaças, dizendo que jogaria o carro para fora da estrada se a vítima fosse embora com ele, que fugiu depois.

O caso foi registrado na delegacia como tentativa de feminicídio e ameaça, qualificada pela violência doméstica.