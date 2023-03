Homem tranca ex-mulher em casa e faz ameaças em Corumbá

Caso foi registrado na Delegacia / Diário Corumbaense

Homem de 28 anos foi preso após trancar ex-mulher e mantê-la em cárcere privado dentro de casa. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (3), no bairro Aeroporto, em Corumbá.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela irmã da ex-companheira do acusado. Ela contou que as duas foram à casa do homem para buscar o filho do ex-casal quando iniciou uma discussão e o autor impediu que a vítima deixasse a residência.

A irmã dela saiu correndo e chamou a PM. A equipe foi até o local e encontrou a mulher chorando, trancada na casa. Os policiais prenderam o homem e já na Delegacia de Polícia Civil confirmaram que havia mandado de prisão expedido pela Justiça contra ele.

A vítima relatou que o ex disse que iria "acabar" com ela e sua família e solicitou medida protetiva de urgência.

O caso foi registradona 1º Delegacia de Polícia de Corumbá.