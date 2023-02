Homem xinga policiais e acaba preso

Homem foi preso ao desacatar militares / Sidrolândia News

Homem que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante ao se negar a ser abordado por policiais militares em um bar na região da ZBM, em Sidrolândia. Ele xingou os PMs e acabou preso.

Conforme o Sidrolândianews, quando foi dada a ordem para que todos encostassem na parede, o homem disse aos policiais "Não irei encostar na parede seus manés, não sou bandido".

Diante da situação, os policiais entenderam como um desacato. Eles imobilizaram o homem, algemaram e o colocaram na viatura. O valentão se complicou ainda mais, pois estava fornecendo bebida alcoólica a um menor de idade, que seria seu próprio filho.

Policiais entraram em contado com a proprietária do estabelecimento, e a mesma disse que não sabia da presença do menor, e que estava no banho quando o homem apareceu no local.

O homem foi preso em flagrante, o menor foi levado até a Delegacia de Prolícia Civil de Sidrolândia.