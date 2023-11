Homens usam facão e foice em briga na cidade de Jardim

Caso foi registrado na Delegacia / Divulgação

Homens de 19 e 25 anos brigaram com facão e foice em uma das ruas da cidade de Jardim. O caso ocorreu no final de semana.

Segundo boletim de ocorrência, na madrugada de domingo, 26, uma equipe da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça com uso de arma branca. Ao chegar no local, os militares se depararam com dois homens cada um com uma arma branca na mao.

Ainda segundo o site Jardim MS News, de imediato os policiais conseguiram imobilizar um deles e tomou de sua posse o facão, em seguida o outro homem, que estava com a foice, a jogou no chão e saiu correndo, sem destino, dando a entender que o "duelo" tinha chegado ao seu final.

Ao ser questionado, o homem que estava com o facão, disse que a confusão se deu pelo fato de que alguém havia jogado uma pedra na janela de sua residência, na qual quebrou o vidro. Assim que percebeu o que tinha acontecido o homem enfurecido foi até a frente da casa e começou a bater nas pessoas que estavam lá, neste momento o jovem de 19 anos apareceu no local de posse de uma foice e começou ameaçar o homem, que não se intimidou, entrou na residência e voltou com um facão na mão dizendo que iria matar todos que ali estavam.