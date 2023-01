Homens são executados em Campo Grande

Homens foram mortos a tiros / Divulgação

Dois homens de 61 e 35 anos foram executados a tiros por pistoleiros na noite dessa sexta-feira (20). Eles estavam tomando cerveja na varanda da residência localizada na rua Naim Dibo, bairro Coophavila II, em Campo Grande, quando foram atacados.

Segundo informações do boletim de ocorrência, era por volta das 19h, as duas vítimas estavam tomando cerveja na varanda da casa, quando chegaram dois indivíduos usando toca ninja, cada um em uma moto e efetuaram alguns disparos no idoso, que caiu no portão da casa e morreu.

A segunda vítima, de 35 anos, correu para dentro da casa, mas os autores foram atrás e efetuaram vários disparos. Ele também faleceu no local.

A casa do rapaz fica quase em frente da casa do idoso, na mesma rua. A Polícia Militar foi até a residência e encontrou 15 kg de maconha.

O delegado plantonista Daniel Luz compareceu ao local, assim como equipe de perícia e investigadores da Polícia Civil.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.