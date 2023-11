Homens são presos após roubo de caminhonete em Miranda

Divulgação

Dois homens foram presos no último sábado (18), depois de roubarem uma caminhonete em Miranda. Os dois foram encontrados em uma casa no município de Dois Irmãos do Buriti, tentaram fugir, mas acabaram presos.

De acordo com informações do 7º Batalhão de Polícia Militar, os bandidos estavam armados com faca e renderam o dono da caminhonete em Miranda. Eles fugiram levando uma Toyota Hilux de cor branca.

Com a denúncia da vítima, os policiais começaram diligências e receberam a informação de que o veículo tinha sido visto em Dois Irmãos do Buriti.

Na cidade, os policiais encontraram a caminhonete estacionada em frente a uma casa. Os bandidos viram os policiais, tentaram fugir, mas acabaram presos.