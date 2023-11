Homens são presos com armas de fogo e autuados por caça ilegal

Material foi apreendido / Divulgação

Nesta terça-feira, 31, Policiais Militares Ambientais de São Gabriel do Oeste (MS) cumpriram mandado de busca e apreensão e prendeu dois homens por posse ilegal de arma. O mandado foi expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de Camapuã-MS em uma propriedade rural distante 35km do município.

A PMA havia recebido imagens que foram postadas nas redes sociais de pessoas praticando crime de caça alguns dias antes.

De posse do mandado, duas guarnições da ambiental deslocaram até a fazenda, onde localizaram 01 espingarda calibre 12, 02 espingardas calibre 36, 02 rifles calibre 22 e 01 revólver calibre 38, além de 90 munições intactas e 85 munições deflagradas.

Em virtude de tal fato, os suspeitos foram presos. Além disso, no momento do cumprimento do mandado, um dos acusados tentou fugir e se desfazer de um dos armamentos, sendo capturado pelos policiais militares ambientais.

O acusado de 28 anos assumiu a autoria da caça, informando aos militares que havia abatido 02 Jacarés, 03 Queixadas e 01 Paca.

Em razão disso, o suspeito foi autuado em R$ 12.000,00. Se condenado poderá pegar pena de um a quatro anos de detenção. Já o outro preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, se condenado, poderá pegar pena de um a três anos de detenção.

Ainda, os dois homens presos tiveram seus celulares apreendidos e encaminhados à delegacia para posterior perícia quanto às fotos de crime ambiental divulgadas.