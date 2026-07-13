Acessibilidade

13 de Julho de 2026 • 18:55

Buscar

Últimas notícias
X
Investigação

HRMS afasta técnico denunciado por abuso sexual de paciente internada em UTI

Unidade instaurou sindicância e afirma prestar assistência à vítima; defesa diz confiar na inocência do profissional

Redação O Pantaneiro

Publicado em 13/07/2026 às 16:02

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Fachada do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande / Bruno Rezende

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, informou, nesta segunda-feira (13), que afastou das atividades o técnico de enfermagem investigado por suspeita de abuso sexual contra uma paciente de 27 anos internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Em nota oficial, a direção do hospital informou que, desde que tomou conhecimento da denúncia, na última sexta-feira (10), o profissional deixou de atuar na assistência aos pacientes. Nesta segunda-feira, foi formalizado o afastamento das funções.

A instituição também comunicou a abertura de uma sindicância para apurar rigorosamente os fatos, assegurando ao investigado o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme prevê a legislação. "O HRMS vem prestando acolhimento e suporte à paciente e aos seus familiares, oferecendo toda a assistência necessária", informou a unidade hospitalar.

Ainda segundo o hospital, os cuidados prestados aos pacientes internados na UTI são realizados rotineiramente por dois profissionais. A direção reafirmou o compromisso com a segurança dos pacientes, a transparência na apuração do caso e a adoção das medidas administrativas cabíveis, colocando-se à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

Denúncia

O caso é investigado pela Polícia Civil. Conforme o boletim de ocorrência, registrado na 1ª Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), a vítima relatou que o abuso teria ocorrido na última sexta-feira (10), enquanto estava internada na UTI.

Segundo a denúncia, após receber medicamentos, a paciente permaneceu sonolenta quando o técnico de enfermagem retornou ao leito e teria cometido o abuso. A jovem afirmou que despertou durante o ato, reconheceu o profissional e que ele deixou o quarto logo em seguida.

Ainda de acordo com o registro policial, a vítima contou o ocorrido à equipe que assumiu o plantão, o que levou ao acionamento da enfermeira responsável e da psicóloga do setor.

A paciente está internada desde o dia 15 de junho devido a complicações relacionadas à gravidez e ao período pós-parto.

Defesa

Em nota, a defesa do técnico de enfermagem informou que o inquérito policial tramita sob segredo de Justiça e, por esse motivo, não pode comentar o conteúdo das investigações neste momento.

Os advogados afirmam que ainda não há conclusão definitiva sobre os fatos, informaram que solicitarão acesso aos autos para analisar o material já produzido e reiteraram confiar na inocência do investigado.

A defesa também declarou que acompanhará o andamento do caso observando os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, reservando-se o direito de se manifestar novamente após ter acesso ao inquérito.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Decisão do STJ

Apontado como líder de quadrilha que roubou aviões em Aquidauana segue em presídio federal

Polícia

MS integra operação nacional contra facções com cumprimento de mandados

Combate à violência

Operação Mulher Segura encerra "Dia D" com 15 prisões na capital

Entre os presos estão suspeitos de descumprimento de medidas protetivas, agressões, ameaças e outros crimes praticados contra mulheres

Policial militar tinha 32 anos

Suspeito morre durante operação após assassinato de PM em MS

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

ÚLTIMAS

AQUIDAUANA

8º Porco no Rolete da Paróquia acontece neste domingo em Aquidauana

O almoço será realizado no Clube ARPA, das 12h às 14h, e no cardápio, além do porco no rolete, os participantes poderão saborear arroz, feijão gordo, mandioca, farofa e salada.

ELEIÇOES

Confira as principais datas do calendário eleitoral

Convenções partidárias estão autorizadas a partir do dia 20 de julho

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo