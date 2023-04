HRV com chassi clonado é encontrado com adolescente pela PMA de Mundo Novo

Veículo recuperado / (Foto: Divulgação)

Um SUV Honda HRV com chassi clonado foi apreendido na madrugada desta quinta-feira, 6, no bairro Copargil, em Mundo Novo. A equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) receberam informação sobre o veículo, onde um adolescente de 17 anos estava.

Com a numeração, a equipe localizou a proprietária do real veículo, que informou estar na garagem, e não furtado, em São Paulo. Por volta das 2h, o adolescente foi abordado, se recusando dizer como conseguiu o carro, mas que iria fazer o transporte de um material para o interior do Paraná.

O adolescente entregou um documento do veículo que possuía, porém, havia várias inconsistências e os policiais também perceberam que o chassi do carro possuía adulteração grosseira. O automóvel foi apreendido. A PMA apreendeu o adolescente e o conduziu à Delegacia Polícia Civil de Mundo Novo, juntamente com o carro produto de crime, onde ele foi autuado pelo ato infracional de receptação e saiu em seguida, antes dos Policiais.