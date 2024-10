Idosa de 79 anos é encontrada morta com sinais de sufocamento em MS

Local onde idosa foi encontrada morta / Osvaldo Duarte, Dourados News

Hilda Barroso, de 79 anos, foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (18), na casa em que morava, na comunidade indígena Ñu Verá, na região conhecida como "área de retomada", em Dourados.

Conforme o site local, Dourados News, Hilda apresentava sinais de sufocamento, e a investigação não descarta a possibilidade de abuso sexual, uma vez que o corpo foi encontrado com as roupas intimas abaixadas.

Exames médicos legais serão realizados para confirmar se os crimes suspeitos ocorreram e para coletar evidências que possam auxiliar nas investigações.

Um homem, com idade estimada entre 40 e 49 anos, foi apontado como o principal suspeito. Ele foi visto deixando o local onde o corpo de Hilda foi encontrado, uma construção de apenas um cômodo.

As equipes do Setor de Investigação Geral (SIG) estão em diligências para localizar o suspeito e esclarecer sua possível ligação com o crime.