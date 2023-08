Idosa denuncia filho por furto e ameaças em Corumbá

Divulgação

Idosa de 62 anos denunciou o filho de 41, usuário de drogas por diversos furtos em sua casa e ameaças. O fato ocorreu no Centro de Corumbá nessa segunda-feira, dia 21.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito vem cometendo furtos frequentes na casa da mãe. A idosa diz que o autor não aceita tratamento.

Na segunda-feira, o filho furtou dois aros do veículo do padrasto e fugiu para vender os objetos. A idosa relatou que o acusado some durante o dia para fazer uso de drogas e retorna durante à madrugada para dormir na varanda da casa. Ele é agressivo e faz ameaças com uma barra de ferro com ponta.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil.