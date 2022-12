Idosa é agredida pelo marido e tem casa incendiada

Foice foi apreendida com agressor / Reprodução, Polícia Civil

Idosa de 71 anos foi resgatada no fim da tarde de ontem (26) pela Polícia Civil após ser agredida e ter a casa incendiada pelo marido. Ela consegiu pedir ajuda para a filha através do WhatsApp.

Segundo o Campo Grande News, o agressor tem 35 anos e foi preso em flagrante com uma foice. A idosa já havia sido vítima das mesmas agressões no começo deste mês, no dia 6. O caso aconteceu em Brasilândia.

A mulher estava escondida na casa de uma vizinha, para onde fugiu na madrugada, após sofrer várias agressões físicas por parte do companheiro, que também tem passagens pela polícia, no Estado de São Paulo.

A vítima conseguiu mandar uma mensagem via aplicativo WhatsApp para a filha, que mora em Adamantina, São Paulo. A filha, então, comunicou o fato à polícia do município, que repassou a informação à delegacia de Brasilândia.

Ainda conforme o Campo Grande News, o homem foi preso na frente da casa onde a vítima estava escondida. No momento em que foi preso, ele ameaçava a idosa para que ela deixasse o local. Na noite anterior, o homem chegou a atear fogo em um sofá, dentro da casa. Ele foi preso com uma foice e autuado em flagrante por lesão corporal dolosa, ameaça e dano qualificado pelo emprego de material inflamável.

Com suspeita de fratura, a vítima foi levada ao hospital onde foi medicada e permaneceu em observação para realização de exames radiológicos. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva do agressor, que também responde por crimes patrimoniais e contra a dignidade sexual.

Outras agressões

No começo deste mês, no dia 6, o agressor foi preso pelo mesmo crime, o de violência doméstica contra a companheira. Após receber denúncia de que o suspeito havia agredido e mantido a esposa em cárcere privado, a equipe policial foi até a casa dele.

O homem se preparava para deixar o local numa motocicleta com placas adulteradas e foi preso em flagrante. Ele levava roupas, objetos pessoais e uma faca na cintura. A mulher foi libertada e disse à polícia que havia sido estuprada pelo companheiro.