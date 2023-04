Idosa é encontrada morta após desaparecer em Nova Andradina

Corpo foi encontrado na mata / Jornal da Nova

Aiko Sato do Nascimento, de 72 anos, foi encontrada morta em um carro às margens da rodovia MS-134, entre Nova Casa Verde e Nova Andradina, na tarde desse sábado, dia 29. A idosa havia desaparecido horas antes.

Segundo o Jornal da nova, Aiko é moradora do Assentamento Teijin e essa região onde o veículo foi localizado é próximo ao Assentamento Peroba, a 40 km do perímetro urbano.

A filha da vítima havia registrado um boletim de ocorrência de desaparecimento no período da manhã na Delegacia de Polícia. Em relato à polícia, disse que sua mãe saiu de casa por volta das 2h30 da madrugada com destino a cidade de Dourados, mas em contato com a irmã, sua genitora não havia chegado. Aiko estava na companhia de dois cachorros.

A filha ainda disse que a mãe já havia feito outras viagens sozinha e nunca teve problemas, ela só tinha pressão alta.

Pouco tempo depois do registro policial, o veículo Fiat Strada foi encontrado fora da pista de rolamento dentro de uma vegetação com a vítima sem vida.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária), Corpo de Bombeiros Militar, equipe da SIG (Seção de Investigações Gerais) da Polícia Civil e Perícia Criminal foram acionados.