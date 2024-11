Idosa é resgatada em situação de maus-tratos em Dourados

Imagem Ilustrativa / Reprodução / Dourados News

Ao checar uma ocorrência de furto, a GM (Guarda Municipal) acabou tendo que resgatar uma idosa de 68 anos em situação de maus-tratos em Dourados.

Segundo o Dourados News, a mulher foi encontrada na casa, em total estado de abandono, com muita sujeira e disse que há dias não tinha alimento, inclusive durante toda a sexta-feira (22), havia comido apenas uma manga.

A idosa estava acompanhada de um sobrinho, de 31 anos, mas posteriormente, outro jovem de 25 anos chegou ao local e disse que ela era “tia mãe” dele.

O rapaz chegou na casa com duas peças de carne, avaliadas em R$ 206, as quais disse ter ganhado. No entanto, como ele não prestava informações claras sobre a procedência do alimento, equipe da GM entrou em contato com o mercado descrito nas embalagens das carnes e descobriu que as mesmas tinham sido furtadas.

O jovem, de 25 anos, foi conduzido ao 1° Distrito Policial e responderá por furto. A polícia civil investigará ainda as condições de maus-tratos relacionadas a idosa.