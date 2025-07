Helicóptero resgata idosa em fazenda isolada no Pantanal

Divulgação

Uma idosa de 82 anos foi resgatada por helicóptero na tarde de sexta-feira (18), após apresentar dificuldades respiratórias em uma fazenda no Pantanal sul-mato-grossense. O resgate ocorreu na Fazenda São Sebastião, localizada a aproximadamente 90 km de Ladário, em uma área de difícil acesso.

A operação foi realizada por uma equipe do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Oeste (EsqdHU-61), subordinado ao Comando do 6º Distrito Naval, com o acompanhamento de um médico do Hospital Naval de Ladário (HNLa).