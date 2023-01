Idosa furta planta de jardim recém-inaugurado de salão de Aquidauana

Idosa continuou andando tranquilamente após furto / (Foto: Reprodução)

Ligeira e em plena luz do dia, uma idosa foi flagrada furtando plantas do jardim de um salão de beleza de Aquidauana. O caso aconteceu no dia 17 de dezembro do ano passado, mas ganhou repercussão nesta quarta-feira (4).

Imagens do circuito de segurança do estabelecimento flagrou a mulher, que se agacha para pegar a planta e continua caminhando tranquilamente pela Rua Estevão Alves Corrêa, no bairro Cidade nova.

O proprietário, que preferiu não se identificar, disse que havia comprado arbustos da planta conhecida como mini ixora.

Embora uma situação inusitada, muita gente não sabe, mas furtar mudas ou plantas é um crime, conforme o artigo 49, da lei de crime ambiental, furtar mudas de plantas pode render até um ano de prisão.