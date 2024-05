Idosa morre após ser atropelada por caminhão em marcha ré

caso registrado na delegacia de Ladário

A idosa Leonarda Corrêa Ramos, de 60 anos, conhecida como Nadir, morreu atropelada por um caminhão, na tarde de quinta-feira (16), no Bairro Boa Esperança, em Ladário.

A idosa chegou a ser socorrida para o pronto-socorro de Corumbá, mas não resistiu.

Conforme o site Diário Corumbaense, o marido de Leonarda contou à polícia que estava no trabalho, quando soube do acidente. Segundo o motorista envolvido no fato, ele fazia a limpeza do banheiro químico de uma obra e, ao dar marcha à ré no caminhão, não percebeu a presença da vítima, que atravessava a rua.

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos no fêmur, no olho direito e traumatismo craniano encefálico grave.

O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, na na direção de veículo automotor na delegacia da cidade.