Idosa que esquartejou marido em Selvíria: Confira detalhes que chocou cidade

Mala onde partes do corpo foram encontradas / Divulgação/PCMS

Com detalhes revelados à público no sábado, 27, o esquartejamento do idoso Antônio Ricardo Cantarin, de 64 anos, chocou a cidade de Selvíria pela crueldade da própria mulher e também idosa, de 61 anos. O crime teria sido motivado pelo cansaço da autora em cuidar da vítima, que esquartejou e congelou na geladeira partes do corpo.

Antônio estava desaparecido, segundo vizinhos, desde o dia 20 deste mês. Partes do corpo só foram encontradas na última sexta-feira, 25, às margens da rodovia BR-158, dentro de uma mala. Entre membros, a polícia identificou o tronco da vítima, apenas. Após investigações, as demais partes do corpo foram localizadas no congelador da casa onde os idosos moravam.

Investigação

Outras partes do corpo, como a cabeça, braços e pernas estavam distantes da mala, mas também às margens da rodovia, em sacolas de lixo.

Conforme a Polícia Civil, Antônio foi assassinado por veneno de rato. A esposa foi interrogada, quando passou a demonstrar nervosismo e contradição. Ela acabou confessando que e indicando locais onde jogou os membros, que foram encontradas com partes congeladas.

Local do crime

Aos policiais, a idosa disse que estaria cansada de cuidar da vítima. Além disso, vizinhos confirmaram constantes brigas entre o casal.

No dia do crime, eles haviam se desentendido, ela o envenenou, mas não sabia o que fazer para esconder o corpo, quando decidiu cortá-lo.

Outro fato confirmado, é que o congelador onde o corpo foi armazenou as partes era o mesmo em que guardavam alimentos para venda de lanche que o casal comercializava na região.

Prisão

Após confessar, ela teve a prisão preventiva solicitada. Ela deve responder por homicídio qualificado por recurso que dificulte a defesa da vítima, motivo torpe e ocultação de cadáver.

O crime foi desvendado em 48h após localização do corpo.