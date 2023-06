Idoso abusava sexualmente das filhas e da neta

Um idoso de 71 anos, acusado de abusar sexualmente das filhas e neta foi preso nesta quinta, 22, pela Polícia Civil, através da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) da cidade de Dourados.. O fato foi comunicado à DAM, pelo Conselho Tutelar de Itaporã, que contou a gravidez de uma adolescente de 12 anos, que atualmente está gestante de nove meses e o pai da criança seria o avô.

A denúncia foi registrada e uma investigação sobre o crime de estupro de vulnerável teve início. Inicialmente as suspeitas recaíam sobre prática sexual com um vizinho, de forma consentida, um relatório do Creas (Conselho de Referência Especializada em Assistência Social) sobre o caso e depoimentos de psicólogas que acompanham a família, apontaram o avô materno como suspeito do crime.

Com as declarações, especialmente da avó das vítimas, foi possível identificar outras vítimas do suspeito. As investigações apontaram que o idoso teria abusado de duas filhas: de 16, e 9 anos e da neta de 12 anos.

Conforme o site Notícias em Rede, o acusado preso em flagrante é suspeito de ser genitor do filho da vítima de 12 anos, que está com 4 anos, bem como genitor de outro filho da vítima.

Após o ocorrido, as vítimas foram levadas ao Hospital Universitário de Dourados, para realizaram exame de DNA com o objetivo de confirmar ou não a paternidade.

As investigações seguem para melhor esclarecimento dos fatos.