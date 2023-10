Idoso agride pai e filho com enxada e tijoladas em Campo Grande

Idoso de 71 anos é suspeito de agredir pai e filho, de 68 e 42 anos, na tarde desta quinta-feira, 12, no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o idoso é parente das vítimas. Ele estava carpindo um terreno ao lado da casa dos familiares, com quem já teria desentendimentos anteriores, quando invadiu o quintal do irmão, o idoso de 68 anos.

O sobrinho disse que foi impedi-lo, quando o autor tentou acertá-lo com a enxada, mas foi desarmado. Então, ele teria arremessado um tijolo no rosto do sobrinho e acertado golpes com um pedaço de madeira no braço do irmão, de 68 anos.

As vítimas decidiram representar criminalmente contra o autor. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro. As informações são do site TopMídiaNews.