Idoso ameaça matar adolescentes à facada em Corumbá

Caso foi registrado na Delegacia / Diário Corumbaense

Um idoso de 62 anos ofendeu e ameaçou de morte duas menores de idade, ambas de 13 anos O caso ocorreu por volta das 20h50, de domingo, 20 de agosto, na rua João Bosco da Mota, na parte alta de Corumbá.

Segundo o Diário Corumbaense, as duas meninas estavam sentadas no meio fio quando foram ofendidas pelo acusado. Elas saíram do local e foram contar para suas mães, de 38 e 40 anos, o que havia acontecido. Quando saíram de casa, as mulheres encontraram o idoso em visível estado de embriaguez e fazendo ameaças: "vou matar vocês na faca".

A Polícia Militar foi chamada e ao chegar, a equipe foi informada da situação. As vítimas também disseram que são recorrentes os xingamentos e ameaças por parte do autor, quando ingere bebida alcoólica.

Mesmo na presença dos PMs, o idoso continuou com as ameaças, dizendo: "vou sangrar vocês quando eu voltar"; “vocês são tudo vagabunda”. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil por injúria, ameaça e perturbação do sossego alheio.